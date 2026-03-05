La magia di Contreras da oltre 60 metri | vede Ospina fuori dai pali e segna un gol meraviglioso
Rodrigo Contreras ha segnato un gol da oltre 60 metri durante una partita, approfittando della posizione sbagliata di Ospina fuori dai pali e mettendo a segno una rete che sta attirando l’attenzione a livello internazionale. La sua conclusione ha sorpreso tutti, diventando immediatamente un momento virale sui social media. La scena si è svolta durante una gara tra due squadre di calcio di alto livello.
Rodrigo Contreras fa gol da oltre 60 metri: vede Ospina fuori dai pali e segna una rete spettacolare che sta già facendo il giro del mondo. Sarà candidata al Premio Puskás 2026 senza dubbio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
