Durante una partita di calcio, un giocatore ha realizzato un gol da circa 30 metri, con un tiro preciso e potente, che ha sorpreso tutti i presenti allo stadio. L’azione ha portato il punteggio temporaneo dell’incontro a favore della squadra di casa, portando il risultato sull’1-1 e successivamente al 2-1. La rete è stata molto discussa per la sua spettacolarità e per la distanza dalla porta.

Calhanoglu ha messo a segno un gol spettacolare a San Siro, portando il punteggio provvisorio sull’Inter-Roma al 2-1. Il centrocampista turco ha colpito la sfera da una distanza di 30 metri, regalando un momento di pura magia tecnica. La conclusione è stata caratterizzata da una rotazione in avanti che ha reso la traiettoria imprevedibile. Questo movimento ha mandato completamente in confusione Svilar, che non è riuscito a contrastare l’effetto della palla. La tecnica del colpo e il parallelo con Pirlo. L’analisi condotta attraverso lo Skill evidenzia come la prodezza richiami fortemente la celebre maledetta di Pirlo. La precisione e l’effetto impresso al pallone hanno generato un impatto sorprendente assisteva alla sfida. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calhanoglu firma un gol da 30 metri: magia pura alla Pirlo

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