Calendario Mondiali a squadre marcia 2026 | programma orari tv streaming

Domenica 12 aprile si svolgerà la competizione dei Mondiali a squadre di marcia 2026, che si terrà lungo le vie di Brasilia. La gara prevede la partecipazione di diverse nazioni e sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming. Il programma dettagliato, con orari e modalità di visione, sarà reso noto nei giorni precedenti l’evento. La prova rappresenta un momento importante per gli appassionati di questa disciplina sportiva.

Appuntamento fissato domenica 12 aprile per i Mondiali a squadre di marcia 2026, che si terranno nelle strade di Brasilia. La capitale verdeoro ospiterà il primo grande evento internazionale sulle nuove distanze introdotte quest’anno da World Athletics, in attesa dei Campionati Europei di Birmingham in agosto e soprattutto dei Campionati Mondiali del 2027 a Pechino. Saranno nel complesso 25 gli atleti azzurri in gara, con Massimo Stano e Francesco Fortunato le punte di diamante della nazionale italiana rispettivamente al debutto nella maratona (42,195 km) e nella mezza (21,097 km). Gli under 20 si cimenteranno invece come di consueto nei 10 chilometri, distanza che potrebbe vedere protagonisti i giovani talenti nostrani Alessio Coppola, Nicolò Vidal e Serena Di Fabio. 🔗 Leggi su Oasport.it

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