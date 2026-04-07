Calendario aprile 2026 gate milano
Il calendario di aprile 2026 presso il gate di Milano include un evento musicale previsto per venerdì 6, con la partecipazione di artisti come Pawlowski, Isabel, Packapunch909 e DJ Piro. Pawlowski, noto per il suo legame con la scena rave degli anni ’90, presenterà un mix di synth old-school e suoni acid rivisitati in chiave moderna. La serata si preannuncia ricca di energia e musica elettronica.
Aprile si accende da Gate Milano con una programmazione che attraversa anime diverse della musica elettronica: dall’energia neorave alle sonorità industrial e schranz, fino ai nuovi talenti emergenti della scena internazionale. Un mese che promette esperienze immersive e connessioni autentiche. Ven 6 Apr 2026 LOS LOCOS: Pawlowski, Isabel, Packapunch909, DJ Piro Profondamente legato alla rave culture degli anni ’90, Pawlowski plasma un ecosistema sonoro in cui synth old-school e e acid confluiscono in una visione contemporanea a personale. Dopo il breakthrough con Future Legacy e la consacrazione di Demonic Dimension, fino al recete sodalizio con KNTXT, Pawlowski continua a ridefinire i suoi confini per offrire delle esperienze immersive in cui il suono diventa il veicolo principale di emozioni e catarsi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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