Vacanze di Pasqua 2026 scuole chiuse a Milano e Lombardia dal 2 al 7 aprile | il calendario

Dal 2 al 7 aprile le scuole di Milano e della Lombardia resteranno chiuse per le vacanze di Pasqua 2026, con la festività celebrata il 5 aprile. La decisione coinvolge tutte le istituzioni scolastiche della regione, che sospenderanno le attività didattiche durante questi giorni. La chiusura interessa sia le scuole primarie che le secondarie di primo e secondo grado.

Quest’anno la Pasqua si celebrerà il 5 aprile: le scuole di Milano e di tutta la Lombardia rimarranno chiuse per le vacanze a partire dal 2 aprile fino al 7 aprile compreso. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Vacanze di Pasqua a Roma e nel Lazio: scuole chiuse dal 2 al 7 aprile 2026Da giovedì 2 a martedì 7 aprile 2026 scuole chiuse a Roma e nel Lazio per le vacanze di Pasqua il 5 aprile e Pasquetta il 6 aprile. Vacanze Pasqua 2026, scuole: stop dal 2 aprile e possibili ponti fino al 1° maggioSi avvicinano le vacanze di Pasqua 2026, che segnano il principale momento di pausa per studenti e famiglie tra le festività natalizie e la fine... Contenuti utili per approfondire Vacanze di Pasqua 2026 scuole chiuse a... Temi più discussi: Vacanze di Pasqua 2026, quando chiudono le scuole: ultima pausa prima della fine delle lezioni; Scuola, conto alla rovescia per le vacanze di Pasqua: quando iniziano e quanto durano; Vacanze di Pasqua 2026: ecco quando chiudono le scuole e chi potrà stare a casa un giorno in più degli altri; Vacanze di Pasqua 2026, quando chiudono le scuole: iI calendario regione per regione. Vacanze di Pasqua 2026: quando chiudono le scuole?Ecco quando iniziano le vacanze di Pasqua 2026 e, soprattutto, quando si torna a scuola per l'ultimo periodo di fatica. focusjunior.it Pasqua 2026: ecco quando chiudono davvero le scuole in ogni regioneLe date ufficiali delle vacanze di Pasqua 2026, regione per regione, con le eccezioni da controllare prima di organizzarsi. nostrofiglio.it **SCUOLA: Vacanze di Pasqua 2026: ecco quando chiudono le scuole in Italia** Con l’arrivo della primavera, cresce l’attesa per le vacanze di Pasqua, la prima pausa importante dopo le festività natalizie. Quest’anno, però, non ci sarà il maxi ponte a cui molti - facebook.com facebook Scuola, conto alla rovescia per le vacanze di Pasqua: quando iniziano e quanto durano x.com