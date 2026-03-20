Vacanze di Pasqua 2026 scuole chiuse a Milano e Lombardia dal 2 al 7 aprile | il calendario

Da fanpage.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 2 al 7 aprile le scuole di Milano e della Lombardia resteranno chiuse per le vacanze di Pasqua 2026, con la festività celebrata il 5 aprile. La decisione coinvolge tutte le istituzioni scolastiche della regione, che sospenderanno le attività didattiche durante questi giorni. La chiusura interessa sia le scuole primarie che le secondarie di primo e secondo grado.

Quest’anno la Pasqua si celebrerà il 5 aprile: le scuole di Milano e di tutta la Lombardia rimarranno chiuse per le vacanze a partire dal 2 aprile fino al 7 aprile compreso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Vacanze di Pasqua a Roma e nel Lazio: scuole chiuse dal 2 al 7 aprile 2026Da giovedì 2 a martedì 7 aprile 2026 scuole chiuse a Roma e nel Lazio per le vacanze di Pasqua il 5 aprile e Pasquetta il 6 aprile.

Vacanze Pasqua 2026, scuole: stop dal 2 aprile e possibili ponti fino al 1° maggioSi avvicinano le vacanze di Pasqua 2026, che segnano il principale momento di pausa per studenti e famiglie tra le festività natalizie e la fine...

Contenuti utili per approfondire Vacanze di Pasqua 2026 scuole chiuse a...

Temi più discussi: Vacanze di Pasqua 2026, quando chiudono le scuole: ultima pausa prima della fine delle lezioni; Scuola, conto alla rovescia per le vacanze di Pasqua: quando iniziano e quanto durano; Vacanze di Pasqua 2026: ecco quando chiudono le scuole e chi potrà stare a casa un giorno in più degli altri; Vacanze di Pasqua 2026, quando chiudono le scuole: iI calendario regione per regione.

vacanze di pasqua vacanze di pasqua 2026Vacanze di Pasqua 2026: quando chiudono le scuole?Ecco quando iniziano le vacanze di Pasqua 2026 e, soprattutto, quando si torna a scuola per l'ultimo periodo di fatica. focusjunior.it

vacanze di pasqua vacanze di pasqua 2026Pasqua 2026: ecco quando chiudono davvero le scuole in ogni regioneLe date ufficiali delle vacanze di Pasqua 2026, regione per regione, con le eccezioni da controllare prima di organizzarsi. nostrofiglio.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.