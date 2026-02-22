L' amore non è un calcolo matematico | le Lettere dei tuoi numeri di Sante Boldrini è ora in libreria

Boldrini, aforista, scrittore e poeta, è un volto conosciuto nel panorama culturale forlivese: pur risiedendo a Faenza, lavora infatti presso la Biblioteca Centrale Roberto Ruffilli del Campus di Forlì Chi non ha mai fatto dei "numeri" per amore? Gesti folli, cose che mai si sarebbero immaginate, ma che in determinate circostanze accadono quasi senza spiegazione. Parte da questa riflessione l'ultima fatica letteraria di Sante Boldrini, intitolata "Le lettere dei tuoi numeri – Aforismi d'amore e dintorni", appena pubblicata da Campanotto Editore. Boldrini, aforista, scrittore e poeta, è un volto conosciuto nel panorama culturale forlivese: pur risiedendo a Faenza, lavora infatti presso la Biblioteca Centrale Roberto Ruffilli del Campus di Forlì (Alma Mater Studiorum). 🔗 Leggi su Forlitoday.it

