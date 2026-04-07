Calciomercato Lecce fari puntati su Osborne | il giovanissimo difensore ha stregato tutti contro l’Italia U19! Ecco chi è

Il Lecce sta monitorando con attenzione la situazione di Alfie Osborne, difensore centrale e capitano della Scozia Under 19, nato nel 2008. Recentemente, il giovane ha impressionato tutti durante la partita contro l’Italia U19, dimostrando le sue qualità in campo. La società giallorossa ha mostrato interesse per il suo profilo, considerando possibile un trasferimento nel prossimo mercato estivo. Osborne si è distinto come uno dei talenti emergenti nel settore giovanile internazionale.

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