Nel calciomercato della Juventus, si sono susseguite recenti trattative e sondaggi. Joao Mario sembra aver convinto il Bologna, mentre la società bianconera ha effettuato un sondaggio per un attaccante uruguaiano. La redazione di JuventusNews24 continua a seguire tutte le novità in tempo reale, offrendo aggiornamenti sulle trattative, incontri e affari conclusi.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dall’amministratore delegato Comolli, dal direttore sportivo Marco Ottolini, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: Joao Mario convince il Bologna, sondaggio per Darwin Nunez

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