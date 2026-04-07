Calciomercato Inter rivoluzione difesa | quanti nomi a zero! Di Marzio spiega | Per lui più di un interesse

Durante il calciomercato, la squadra si prepara a rinnovare il reparto difensivo, con diversi giocatori in scadenza di contratto e potenzialmente disponibili a parametro zero. Secondo alcune fonti, ci sono più di un interesse da parte di varie società per alcuni di questi calciatori. La situazione rimane in evoluzione e le trattative sono ancora in corso, senza annunci ufficiali da parte delle parti coinvolte.

di Paolo Moramarco Calciomercato Inter, rivoluzione difesa: quanti nomi possibili a zero! Di Marzio spiega: «Per lui ha mostrato più di un interesse». Mancano ancora sette giornate alla fine del campionato, ma l’ Inter è già proiettata verso la prossima stagione. La dirigenza nerazzurra sta lavorando alla programmazione estiva, con particolare attenzione al reparto difensivo, destinato a subire profondi cambiamenti. Diversi giocatori sono infatti in scadenza di contratto e potrebbero lasciare il club a fine stagione, tra cui Francesco Acerbi, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni e Yann Sommer. Una situazione che impone riflessioni e interventi mirati sul mercato. 🔗 Leggi su Internews24.com

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