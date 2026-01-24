Sul calciomercato dell’Inter, si stanno valutando diversi profili come possibile erede di Sommer. La scelta definitiva sarà annunciata a breve, dopo un’attenta analisi dei candidati. Di Marzio fornisce un aggiornamento sulla strategia del club, evidenziando le opzioni più concrete e i tempi previsti per la decisione. Restano da seguire gli sviluppi per comprendere quale sarà la direzione futura della rosa nerazzurra.

Inter News 24 sulla strategia del club. Le grandi manovre per la porta dell’ Inter sono ufficialmente iniziate, specie dopo la serata horror di Yann Sommer contro il Pisa. La dirigenza dei Nerazzurri sta pianificando il futuro tra i pali e martedì scorso è andato in scena un incontro significativo con gli agenti di Emiliano “Dibu” Martinez. Il portiere dell’ Aston Villa, campione del Mondo con l’Argentina e noto per il suo temperamento vulcanico oltre che per le parate decisive, è un profilo che affascina per carisma e leadership. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, chi come erede di Sommer? Tutti i nomi e quando arriverà la decisione finale: il punto di Di Marzio

Leggi anche: Calciomercato Inter, sarà derby col Milan per l’erede di Sommer! Tutti i nomi nel mirino

Leggi anche: Calciomercato Inter, partita la ricerca dell’erede di Sommer: c’è un nome in netto vantaggio su tutti!

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Calciomercato Inter, spunta il nome per il post Sommer è un big della Premier League

Argomenti discussi: Calciomercato Inter 2025-26: acquisti, cessioni e obiettivi dei nerazzurri; Ha 18 anni ma gioca come uno di 35: Inter, chi è Mlacic; Calciomercato 2026, news, indiscrezioni e trattative del 19 gennaio; Inter, chi è Jakirovic: un talento croato per la difesa del futuro.

Inter, Perisic più vicino? il suo destino legato anche al Bayern MonacoVisualizzazioni: 0 Inter alla ricerca di un esterno destro: da Dumfries a Cancelo fino a Perisic. Il Bayern e il PSV possono decidere il futuro del mercato nerazzurro. Secondo quanto riportato questa ... calciostyle.it

Calciomercato Inter, Dibu Martinez il preferito per il post-Sommer: la situazioneCalciomercato Inter. In casa nerazzurra si comincia a pianificare il domani e il tema più caldo riguarda sicuramente la porta. Yann Sommer ... news-sports.it

Calciomercato in diretta: Inter, vicino il ritorno di Perisic. La Juve aspetta En-Nesyri x.com

Calciomercato Inter Idea clamorosa - facebook.com facebook