Mercato Inter Di Marzio svela | Andrà via Sommer e arriverà un portiere in difesa arriverà un centrale forte e i nomi sono…
Gianluca Di Marzio ha spiegato che l’Inter cambierà il suo reparto portieri e difesa questa estate, a causa di una possibile partenza di Sommer. L’obiettivo è rinforzare il settore con un nuovo portiere e un centrale di livello. Il giornalista ha indicato alcuni nomi che circolano come possibili acquisti. La società nerazzurra sembra già pianificare le mosse per rinvigorire la rosa in vista della prossima stagione.
Mercato Inter, Di Marzio svela: «Andrà via Sommer e arriverà un portiere, in difesa arriverà un centrale forte e i nomi sono.»
