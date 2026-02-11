Calciomercato Inter LIVE | Mkhitaryan verso il rinnovo Barcellona su Bastoni

L’Inter si prepara a blindare Mkhitaryan, che sembra vicino a firmare il rinnovo del contratto. Nel frattempo, il Barcellona si fa avanti per Bastoni e cerca di convincere il difensore a trasferirsi in Spagna. La giornata di calciomercato è intensa, con incontri e voci che tengono banco tra le trattative in corso.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l'anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell'organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l'amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu.

