Calciomercato Inter LIVE | Mkhitaryan verso il rinnovo Barcellona su Bastoni Seguito un talento dalla Bundes

E’ un momento di grandi cambiamenti in casa Inter. Mkhitaryan sta per firmare il rinnovo, mentre il Barcellona si è fatto avanti per Bastoni. Nel frattempo, i nerazzurri seguono con attenzione anche un giovane talento dalla Bundesliga. La sessione di mercato è calda e le trattative sono in pieno fermento.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Mkhitaryan verso il rinnovo, Barcellona su Bastoni. Seguito un talento dalla Bundes Approfondimenti su Calciomercato Inter Calciomercato Inter LIVE: Mkhitaryan verso il rinnovo, Barcellona su Bastoni L’Inter si prepara a blindare Mkhitaryan, che sembra vicino a firmare il rinnovo del contratto. Calciomercato Inter, il Barcellona sogna Alessandro Bastoni L'attenzione del calciomercato si concentra su Alessandro Bastoni, con il Barcellona che avrebbe messo gli occhi sul difensore dell'Inter. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Calciomercato Inter Argomenti discussi: Accomando boom: Il primo acquisto a centrocampo in estate dell’Inter sarà…; Inter-Torino 2-1, pagelle: Mkhitaryan professore, male Tamèze; Inter-Torino di Coppa Italia, dove vederla in chiaro in TV e le formazioni ufficiali; Formazioni ufficiali Sassuolo-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Lautaro Martinez, Thuram, Bonny, Pio Esposito, Barella, Calhanoglu, Nzola, Bakola e Ulisses Garcia. Calciomercato Inter, per Mkhitaryan il futuro si tingerà ancora di nerazzurroDei 5 giocatori in scadenza è l’unico che può rinnovare: nonostante l’età, resta un perno della squadra di Chivu: tanto che il club e l'allenatore valutano un prolungamento ... tuttosport.com Mkhitaryan Inter, l’armeno sfida il tempo: i nerazzurri valutano un altro anno, riflessioni in corso. Le ultimeMkhitaryan Inter, l’armeno sfida il tempo: i nerazzurri valutano un altro anno, riflessioni in corso. Le ultime L’Inter di Cristian Chivu si prepara a una vera rivoluzione generazionale. Mentre la cor ... calcionews24.com Calciomercato Inter, per Mkhitaryan il futuro si tingerà ancora di nerazzurro - facebook.com facebook Calciomercato #Inter, per #Mkhitaryan il futuro si tingerà ancora di nerazzurro x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.