calciomercato inter assalto a diaby e il ritorno di perisic fabrizio romano chiarisce le strategie di ausilio

La squadra nerazzurra lavora svelto sul mercato. Dopo aver trovato un accordo con l’Al-Ittihad per Diaby, l’Inter punta a chiudere l’affare in tempi brevi. Nel frattempo, non si perde di vista il ritorno di Perisic, che resta un’opzione concreta per l’attacco. Fabrizio Romano ha spiegato le mosse di Ausilio, che cerca di rinforzare la rosa prima della fine del mercato.

Inter News 24 Calciomercato Inter, i nerazzurri accelerano per l’esterno dell’Al-Ittihad dopo aver raggiunto un’intesa, resta vivo l’obiettivo Perisic. Il calciomercato della Beneamata entra nel vivo con una serie di operazioni parallele destinate a cambiare il volto delle corsie esterne. Al centro dei pensieri del Direttore Sportivo Piero Ausilio, dirigente esperto e lungimirante, c’è Moussa Diaby, ala francese di estrema rapidità attualmente in forza all’ Al-Ittihad. Il calciatore, ex colonna dell’ Aston Villa, sta vivendo un periodo complesso in Arabia Saudita e avrebbe già dato il suo totale gradimento al trasferimento a Milano. 🔗 Leggi su Internews24.com

