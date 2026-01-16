Calciomercato Inter Ausilio non ha dubbi | pronto l’assalto a Vicario in estate Ecco perchè è il preferito per il post Sommer

L'Inter si prepara al prossimo calciomercato con l'obiettivo di rinforzare la propria porta. Secondo le ultime indiscrezioni, Ausilio avrebbe già individuato in Vicario il profilo ideale per sostituire Sommer. La scelta deriva da valutazioni tecniche e dal progetto di rafforzamento della rosa, con l’intento di assicurarsi un portiere affidabile e in crescita. La strategia nerazzurra punta a perfezionare la squadra in vista della stagione futura.

Inter News 24 Calciomercato Inter, i nerazzurri hanno un obiettivo preciso per la porta in vista della prossima estate: il preferito è Vicario. L'Inter ha già iniziato a pianificare la rivoluzione tra i pali per l'estate 2026. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il nome in cima alla lista di Piero Ausilio è quello di Guglielmo Vicario. L'estremo difensore del Tottenham, già sfiorato nell'estate del 2023 prima dell'acquisto di Yann Sommer, è considerato il profilo ideale per ereditare la maglia numero uno nerazzurra. Calciomercato Inter, i motivi del ritorno di fiamma per Vicario. Il ciclo di Yann Sommer a Milano dovrebbe concludersi naturalmente nel giugno 2026, alla scadenza del suo contratto.

Inter, non solo Cancelo: già in cassaforte il colpo per giugno | CM.IT - Inter ecco le ultime informazioni di calciomercato dal ritorno di Cancelo ad Akanji passando per Muharemovic e Scalvini ... calciomercato.it

Inter, Marotta-Ausilio hanno in pugno Mlacic: cosa manca per chiudere. E non è l’unico affare - L'Inter pensa al mercato invernale, ma non solo: la dirigenza dell'Inter è al lavoro per chiudere due colpi di grande prospettiva ... msn.com

Inter-Mlacic, l'Hajduk Spalato accetta l'offerta: tra domenica e lunedì sarà a Milano #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato #Inter #HajdukSpalato #Mlacic x.com

Calciomercato Inter, torna Perisic per sostituire Dumfries: ecco l’idea dei nerazzurri - facebook.com facebook

