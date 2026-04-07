Calciomercato Barcellona Bastoni si allontana? I Blaugrana pronti a cambiare obiettivo pur rimanendo in Serie A!

Da calcionews24.com 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista della sessione di mercato, si parla di un possibile allontanamento di Bastoni dal club di appartenenza. I blaugrana stanno valutando altri profili, mantenendo comunque un interesse per giocatori italiani nel campionato di Serie A. La trattativa per Bastoni sembra aver subito delle frenate, portando a un ripensamento sulle strategie di rafforzamento della squadra. Nessuna ufficialità è stata comunicata dai club coinvolti.

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