Tirano fumogeni sugli spalti | denuncia e Daspo per due ultras dell' Union Brescia

Due ultras dell’Union Brescia sono stati colpiti da un Daspo di due anni dopo aver fatto esplodere fumogeni sugli spalti durante la partita contro l’Inter U23 allo stadio Rigamonti. La polizia ha denunciato i tifosi, che ora non potranno tornare allo stadio per due anni. L’episodio ha sollevato polemiche tra i sostenitori della squadra.

Due tifosi dell'Union Brescia sono stati denunciati e colpiti da un Daspo della durata di due anni, per quanto accaduto durante la partita di Serie C disputata lo scorso 22 dicembre allo stadio Rigamonti contro l'Inter U23.Il provvedimento è stato emesso nei giorni scorsi dal Questore, Paolo.

