Fumogeni gettati sugli spalti | Daspo per due tifosi dell’Union Brescia

Due tifosi della squadra di Brescia sono finiti sotto Daspo per due anni. Il questore Sartori ha deciso di applicare la misura dopo aver verificato che avevano lanciato fumogeni sugli spalti durante l’ultima partita. Si tratta di un 30enne di Mantova e di un 24enne bresciano, entrambi riconosciuti colpevoli di comportamenti violenti. La decisione mira a prevenire ulteriori incidenti e a mantenere la sicurezza negli stadi.

Brescia, 3 febbraio 2026 – Il questore di Brescia Paolo Sartori ha emesso due Daspo della durata di due anni nei confronti di un 30enne della provincia di Mantova e di un 24enne del Bresciano tifosi dell’Union Brescia. Il provvedimento è stato preso a causa dei fatti accaduti in occasione della partita di calcio che si è giocata allo stadio Rigamonti lo scorso 22 dicembre 2025 tra la squadra locale e l’Inter Under 23. Nel corso del match, in Curva Nord, il settore occupato dagli ultras biancazzurri, sono stati accesi fuochi artificiali e fumogeni che, avendo sprigionato una spessa coltre di fumo di colore bianco hanno generato, per la Questura, un concreto pericolo per la sicurezza pubblica, nonché rischi di turbativa per l’ordine pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Due ultras dell’Union Brescia sono stati colpiti da un Daspo di due anni dopo aver fatto esplodere fumogeni sugli spalti durante la partita contro l’Inter U23 allo stadio Rigamonti.

