La Ternana si prepara in vista delle prossime partite di Serie C, con il difensore Fazio che ha dichiarato che la priorità è la partita contro la Juventus Next Gen, seguita dal derby. La squadra rossoverde si sta allenando intensamente, anche se preferirebbe evitare questa fase. La squadra si sta concentrando per affrontare con determinazione le sfide in programma.

Forse la squadra rossoverde ne avrebbe fatto volentieri a meno, ma c’è e occorre giocarla al massimo. E’ la sfida-recupero con la Juventus Next Gen, di grande peso specifico in ottica-piazzamento (ammesso che alla fine il medesimo possa rivelarsi utile.) in programma domani alle 14.30 al "Moccagatta" di Alessandria. La gara giunge in vista del derby e quando sulla piazza ternana la surreale atmosfera è ormai quasi esclusivamente caratterizzata dai noti e terrificanti aspetti extra campo. Diviene sempre più difficile analizzare dall’esterno qualsiasi aspetto agonistico, ma la squadra prova comunque ancora una volta a rimanere sul pezzo e ha subito ripreso ad allenarsi a porte chiuse fin dalla mattina di Pasqua. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio Serie C. Ternana al lavoro, la carica di Fazio: "Prima la Juve Ng, poi il derby»

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