È deceduto Mircea Lucescu, ex allenatore della nazionale romena. Aveva allenato anche le squadre di Inter, Pisa e Brescia nel corso della sua carriera. Recentemente, Lucescu aveva subito un infarto e, nonostante i interventi medici, non è riuscito a riprendersi. La notizia è stata confermata dai medici che lo avevano in cura.

BUCAREST – Non ce l’ha fatta Mircea Lucescu. Non si era più ripreso da un infarto, nonostante i tentativi dei medici. Era ricoverato a Bucarest da una settimana ma da oltre 24 ore era in coma indotto. Lucescu, è morto poco dopo le 19 di stasera, 7 aprile 2026. Il tecnico più titolato nella storia del calcio romeno aveva 80 anni. Ct della Romania fino a pochi giorni fa, in Italia aveva allenato il Pisa, il Brescia e l’Inter. Lucescu era ricoverato all’Ospedale Universitario di Bucarest dal 29 marzo, dopo essersi sentito male prima dell’allenamento della nazionale di calcio. Sarebbe dovuto essere dimesso venerdì 3 aprile, ma ha subito un infarto miocardico acuto, come annunciato dall’Ospedale Universitario. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Morto Mircea Lucescu, ct della Romania. Aveva allenato Inter, Pisa e Brescia

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Mircea Lucescu colto da doppio infarto, come sta il ct della Romania nonché ex allenatore di Inter e BresciaNella mattinata di venerdì 3 aprile, Mircea Lucescu è stato colpito da un infarto e condotto in ospedale.

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Morto l'allenatore Mircea Lucescu: aveva 80 anniCalcio in lutto: è morto a 80 anni Mircea Lucescu, tra i più importanti allenatori rumeni di tutti i tempi con un lungo trascorso in ... iltempo.it

E' morto l'ex allenatore dell'Inter e della nazionale romena Mircea Lucescu, aveva 80 anniE’ morto in ospedale a Bucarest Mircea Lucescu, il tecnico più titolato nella storia del calcio romeno aveva 80 anni. Lo hanno reso noto i media della Romania, ricordando che Lucescu era ricoverato in ... gazzettadiparma.it

Mondo del calcio in lutto: Mircea Lucescu è morto a 80 anni. Lo storico allenatore rumeno, era un amante della cultura, della letteratura e quando allenava in Romania portava i suoi giocatori a teatro o in fabbrica, invitandoli inoltre a seguire corsi universitari: “ - facebook.com facebook

Mircea Lucescu è morto oggi all'età di 80 anni. Lucescu è stato il terzo allenatore più vincente nella storia del calcio, con 37 trofei in bacheca. Prima di lui solo Guardiola e Ferguson. RIP Mister x.com