A una settimana dalla sconfitta contro la Bosnia, il calcio italiano continua a essere al centro di discussioni dopo la mancata qualificazione ai Mondiali, risultato che lascia gli azzurri fuori dalla competizione per il terzo anno consecutivo. Le polemiche riguardano soprattutto la gestione e la programmazione della nazionale, mentre il presidente della federazione sottolinea l’esigenza di concentrarsi sui contenuti piuttosto che sui nomi, e invita a riflettere sui problemi da affrontare.

Ad una settimana dalla debacle in Bosnia non cessa il dibattito nel mondo del calcio italiano, ancora ferito dalla clamorosa sconfitta alla finale dei play-off che terrà lontani gli azzurri dai Mondiali di calcio per la terza edizione consecutiva. E dopo un weekend in cui tanti big del movimento si sono espressi avanzando alcune interessanti proposte nella speranza che si rivelino risolutive, nella giornata odierna a tornare sull’argomento è stato Giancarlo Abete, attualmente a capo della Lega Nazionale Dilettanti. Intercettato dai microfoni dell’agenzia di stampa ANSA, l’ex numero della FIGC ha cercato di spostare il focus verso qualcosa... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio, Abete sul caos dell’Italia: “Servono contenuti, non nomi. Dobbiamo porci un problema”

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