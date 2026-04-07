Un rappresentante del settore calcistico ha affermato che l’attenzione deve concentrarsi sui contenuti e sulla loro condivisione. Ha sottolineato che le riforme, come avviene in ogni democrazia, si basano sulla condivisione dei contenuti stessi. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto in cui si discute delle modalità di approccio alle riforme all’interno dell’organizzazione sportiva.

“Qui bisogna partire dai contenuti, dalla condivisione dei contenuti, perché naturalmente poi le riforme, come avviene tra l’altro in tutte le realtà di democrazia, vale anche per il Paese, devono avere poi una condivisione”. Lo ha detto il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete parlando a Torino nella sede della Regione Piemonte a margine della presentazione del progetto ‘Vinciamo Insieme’ organizzato da Figc ed Lnd a proposito della corsa alla presidenza della Figc. “Io penso che sia un problema del calcio italiano e non sia un problema delle singole persone o dei singoli candidati. Poi chi naturalmente ha lo spessore,... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Abete su presidente Figc: "Bisogna partire dai contenuti"

Nuovo presidente Figc: ai club di A piace Malagò. Ipotesi Abete, Albertini sostenuto dai calciatoriRoma, 2 aprile – Come precisato appena dopo le dimissioni di Gabriele Gravina dal presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, non si è...

Italia eliminata dai Mondiali, sondaggio sul nuovo Presidente FIGC: Malagò, Abete, Gravina-bis, Baggio o Buffon? - VOTADopo l'eliminazione dai Mondiali per la terza volta consecutiva, la FIGC è alla ricerca di un nuovo Presidente: Malagò, Abete, Gravina-bis, Baggio o...

Temi più discussi: Gravina si dimette da presidente Figc: al suo posto favoriti Malagò o Abete; Gravina studia il piano B: un passo indietro e Abete al suo posto; Scenari Figc: da Malagò ad Abete, Gravina verso il passo indietro; Figc, è caccia al nuovo Presidente: Malagò, Abete e gli altri.

Abete sulla candidatura in FIGC: Situazione da approfondire. Conte? Tecnico di primissimo livelloGiancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, è intervenuto ai microfoni dei media presenti, tra cui La Stampa, a margine dell’iniziativa. tuttomercatoweb.com

Abete su presidente Figc: Bisogna partire dai contenuti(LaPresse) Qui bisogna partire dai contenuti, dalla condivisione dei contenuti, perché naturalmente poi le riforme, come avviene tra l'altro ... stream24.ilsole24ore.com

"Non possono commissariarci": Caos Figc, Abete scaccia Abodi e le riforme "Non si può imporre nulla" - facebook.com facebook

Giancarlo #Abete: “Il commissariamento della #FIGC non è tecnicamente possibile. Non mi pongo il problema di tornare alla Presidenza. Avranno fatto il mio nome perché sono il primo in ordine alfabetico. #Conte allenatore della Nazionale È un tecnico di pr x.com