Un rappresentante del settore calcistico ha dichiarato che per riformare il calcio italiano è essenziale condividere idee e contenuti tra le parti coinvolte. Ha sottolineato l’importanza di un confronto aperto come base per attuare cambiamenti concreti nel sistema. La discussione si concentra sulla necessità di individuare proposte condivise prima di procedere a eventuali modifiche strutturali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il punto di partenza: idee e confronto. Per avviare un vero cambiamento nel calcio italiano è fondamentale partire dai contenuti e dalla loro condivisione. È questo il messaggio espresso da Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, intervenuto a Torino durante un evento istituzionale. Secondo Abete, le riforme non possono essere imposte dall’alto, ma devono nascere da un confronto ampio e partecipato: “Come in ogni sistema democratico, anche nel calcio le trasformazioni devono essere condivise per essere efficaci”. Un tema che riguarda tutto il sistema calcio. Abete ha sottolineato come la questione della presidenza FIGC non debba essere ridotta a una competizione tra individui: il vero nodo riguarda l’intero movimento calcistico italiano, non i singoli candidati. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Abete sulla presidenza FIGC: “Servono contenuti condivisi per riformare il calcio”

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Abete su presidente Figc: "Bisogna partire dai contenuti"“Qui bisogna partire dai contenuti, dalla condivisione dei contenuti, perché naturalmente poi le riforme, come avviene tra l’altro in tutte le realtà...

Temi più discussi: Figc, è caccia al nuovo Presidente: Malagò, Abete e gli altri; Figc, Malagò l'uomo forte con dei nemici: da Abete a Marani, Albertini e Maldini, le ipotesi per la successione a Gravina; Scenari Figc: da Malagò ad Abete, Gravina verso il passo indietro; Gravina si dimette da presidente Figc: al suo posto favoriti Malagò o Abete.

Abete sulla candidatura in FIGC: Situazione da approfondire. Conte? Tecnico di primissimo livelloGiancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, è intervenuto ai microfoni dei media presenti, tra cui La Stampa, a margine dell’iniziativa. tuttomercatoweb.com

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"Non possono commissariarci": Caos Figc, Abete scaccia Abodi e le riforme "Non si può imporre nulla" - facebook.com facebook

Corsa alla presidenza Figc, il presidente Lnd Giancarlo Abete da Torino: "Bisogna partire dalla condivisione dei contenuti per le riforme. È un problema di sistema del calcio italiano, legittimo che si candidi chi ha consenso e capacità di proposta". x.com