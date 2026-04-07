Nel corso del 2025, la regione Calabria ha registrato un calo di circa 7.000 residenti, con la provincia di Cosenza che si conferma come quella più colpita. Anche la provincia di Catanzaro ha perso 1.581 abitanti, contribuendo a un quadro di migranti che lascia vuote alcune aree della regione. La tendenza allo spopolamento riguarda l’intera regione, coinvolgendo diversi territori.

La provincia di Catanzaro ha registrato una perdita di 1.581 residenti nel corso del 2025, inserendosi in un trend di spopolamento che colpisce l’intera regione Calabria. I dati dell’Osservatorio regionale demografico mostrano come il calo della popolazione sia ormai un fenomeno strutturale, alimentato da una forte denatalità e da flussi migratori interni negativi. Il bilancio demografico regionale evidenzia un decremento complessivo che porta gli abitanti da 1.834.646 a 1.827.571. Questo significa che, nell’arco di un solo anno, la regione ha perso oltre 7mila persone. L’impatto sarebbe stato più severo se non fosse intervenuto il saldo migratorio dall’estero. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calabria in fuga: 7mila residenti in meno, Cosenza la più colpita

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