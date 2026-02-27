Cgil Cosenza | No al referendum la Calabria ha emergenze più gravi

La Cgil di Cosenza ha dichiarato il suo rifiuto al referendum sulla giustizia, affermando che la Calabria deve concentrarsi su altre questioni più urgenti. La posizione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, nel quale si evidenzia come le emergenze attuali richiedano interventi immediati su diversi settori. La sigla sindacale ha ribadito che altre priorità devono essere al centro dell’attenzione.

La Cgil di Cosenza ha espresso la sua opposizione al referendum sulla giustizia, sostenendo che il Paese e la Calabria abbiano priorità più urgenti da affrontare. Il segretario generale Massimiliano Ianni ha criticato il governo per aver presentato una proposta di legge per modificare la legge elettorale in un momento in cui è in corso la campagna referendaria, definendo il gesto come un tentativo di distogliere l'attenzione dal merito del referendum. Secondo la Cgil, la Costituzione non dovrebbe essere modificata per convenienze politiche o per coprire difficoltà contingenti.

