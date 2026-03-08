Il derby alla Reyer di un soffio | Treviso cede 91-90

Nel derby alla Reyer, Treviso perde 91-90 dopo aver combattuto fino all'ultimo secondo. La squadra di casa era in vantaggio di 10 punti nell’ultimo quarto, ma alla fine è stata sorpresa dalla rimonta degli avversari. La partita si è conclusa con un punto di scarto, confermando la stretta di mano tra le due formazioni. La vittoria è arrivata al termine di un match molto combattuto.

Partita a strappi, gli orogranata rischiano di farsi rimontare un +10 dai trevigiani fanalino di coda, ma resistono. Testa all'Eurocup: mercoledì nuovo derby contro Trento La vittoria è arrivata, ma quanta fatica. Contro la Nutribullet Treviso ultima in classifica, e alla disperata ricerca di punti salvezza, l'Umana Reyer vince d'un soffio dopo essere stata avanti anche di 10 nell'ultimo quarto. Il derby veneto si conferma un'altalena di emozioni, forse troppe, diranno oggi i tifosi veneziani. Il match procede fin dall'inizio a strappi: dopo un primo quarto in cui gli orogranata toccano il +6 (20-26) e il nuovo allungo sul 34-41 al 16' (grazie a un break di 2-12), a cavallo dei due tempi Treviso infila un parziale di 21-9 e conquista il massimon vantaggio di +5 al 22'. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

La Reyer fa suo il derby contro Treviso: al Taliercio finisce 87-66Gli ospiti partono meglio (17-21 al 7'), ma la squadra di coach Neven Spahija riesce a riorganizzarsi in difesa e chiude avanti il primo quarto.

Derby acceso ma sfortunato: Imola sfiora il colpaccio, Faenza cede al 90’ in un match da brividiDomenica sera, al PalaRagno di Faenza, si è giocato un derby che ha regalato emozioni a ogni minuto, ma ha concluso con un’amarissima beffa per i...

Aggiornamenti e notizie su Il derby alla Reyer di un soffio....

Temi più discussi: COACH NICOLA E MACURA PRESENTANO IL DERBY CONTRO LA REYER; LBA Preview Nutribullet Treviso Basket – Umana Reyer; Gara3 del derby con Schio è di Venezia: la Reyer vola alla sua prima Final Six di Eurolega; BM ON LBA/ IL PUNTO REYER: un delicato derby a Treviso per ripartire e mantenere la quarta piazza - di Daniele Morbio.

Reyer Venezia senza coach Neven Spahija nel derby con TrevisoPer il derby con Treviso Basket la Reyer Venezia non avrà Neven Spahija, assente a causa di una sindrome influenzale. Sarà Lele Molin il primo allenatore. Lo riferisce Giuseppe ... pianetabasket.com

Derby intenso: Venezia con Parks difende a denti stretti la vittoria su TrevisoNUTRIBULLET TREVISO vs REYER VENEZIA diretta 4Q Live - Tripla di Parks in apertura. Croswell risponde da due. Con 9'04 liberi per Bowman su fallo di Weber 3/3 65-75. Cameriere ... pianetabasket.com

Reyer Venezia. FASSounds · Fun Life. Allenarsi, migliorare, mettersi alla prova. Reyer Europe Lab è molto più di un camp: è un’esperienza da vivere insieme. A Valencia, tra allenamenti intensi con lo staff Reyer e lezioni di lingua in inglese o spagnolo. Ogni g - facebook.com facebook

Coach Neven Spahija: “Mi aspetto di rivedere la Reyer che conosciamo: vogliamo riproporre quanto fatto di buono prima della pausa, Coppa Italia esclusa, e continuare il percorso da dove lo avevamo lasciato” Leggi la Preview vs Treviso x.com