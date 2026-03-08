Venezia vince al fotofinish | 91-90 Treviso sfiora l’impresa

Al Palaverde si è disputato un derby veneto tra Nutribullet Treviso e Umana Reyer Venezia, terminato con un punteggio di 91-90. La partita è stata molto combattuta, con Treviso che ha sfiorato l’impresa di vincere contro Venezia, che alla fine ha conquistato la vittoria di un solo punto. La sfida si è conclusa al fotofinish, regalando un risultato emozionante.

Il Palaverde ha ospitato una delle sfide più incandescenti del basket italiano, dove la Nutribullet Treviso ha sfiorato l'impresa contro la Umana Reyer Venezia in un derby veneto che si è deciso al fotofinish con il punteggio finale di 90-91. La gara, disputata domenica 8 marzo 2026 sotto un cielo sereno a 15 gradi, ha la squadra padrona di casa subire una beffa amara dopo aver condotto per gran parte della ripresa, crollando solo negli ultimi istanti decisivi. Nonostante la sconfitta, la prestazione biancoazzurra è stata caratterizzata da un livello tecnico altissimo e da una grinta che ha tenuto il pubblico di 4798 spettatori col fiato sospeso fino alla sirena finale.