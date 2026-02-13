Pontecorvo caldaia difettosa satura la casa di gas | paura in via Sant' Antonio Tre persone trasferite d' urgenza a Roma

Pontecorvo, caldaia difettosa satura la casa di gas: paura in via Sant'Antonio. Tre persone sono state trasferite d'urgenza a Roma dopo aver inalato fumi nocivi causati da un guasto alla caldaia, che ha provocato una fuoriuscita di gas nell’abitazione. Poteva trasformarsi in una tragedia l’incidente domestico avvenuto nella tarda serata di ieri a Pontecorvo.

Sfiorata la tragedia nella notte. Cinque persone evacuate dai Vigili del Fuoco e dai Carabinieri Poteva trasformarsi in una tragedia l'incidente domestico avvenuto nella tarda serata di ieri a Pontecorvo. Intorno alle 22:30, l'allarme è scattato in un'abitazione privata di via Sant'Antonio, dove una fuga di gas causata dal malfunzionamento di una caldaia ha messo a repentaglio la vita di un'intera famiglia. La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente. Sul posto sono giunti a sirene spiegate i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della locale Compagnia e una squadra dei Vigili del Fuoco di Cassino.

