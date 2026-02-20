Investito da uno scooter muore due giorni dopo in ospedale

Pietro Cabras, un uomo di circa 80 anni, è morto due giorni dopo essere stato investito da uno scooter in via Giacometti a San Fruttuoso, Genova. La causa dell’incidente è ancora sotto indagine, ma si sa che l’anziano ha subito gravi ferite alla testa. I soccorritori sono arrivati subito dopo l’incidente, ma le sue condizioni sono peggiorate nel reparto di rianimazione. La polizia sta verificando le responsabilità dell’accaduto.

Non ce l'ha fatta Pietro Cabras, l'uomo di circa 80 anni investito due giorni fa in via Giacometti, nel quartiere genovese di San Fruttuoso. Secondo le ricostruzioni, stava attraversando fuori dalle strisce pedonali quando è stato travolto da uno scooter di passaggio: erano le 17 di mercoledì 18 febbraio. Sul posto era intervenuta la Squadra Emergenze, l'automedica Golf 1 e la polizia locale. L'uomo era sembrato da subito molto grave ed era stato portato d'urgenza all'ospedale San Martino. Qui, due giorni dopo, è morto a causa delle ferite riportate. Si tratta del terzo incidente mortale a Genova dall'inizio dell'anno: il 9 gennaio era mancato Maurizio Perrone, storico edicolante di Ceranesi, dopo essere stato travolto da un tir a Pontedecimo.🔗 Leggi su Genovatoday.it

