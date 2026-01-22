Incendio nella canna fumaria | donna disabile salvata dalla Polizia Municipale

Questa mattina ad Agropoli, in località Madonna del Carmine, si è evitata una tragedia a causa di un incendio nella canna fumaria. La Polizia Municipale ha prontamente soccorso una donna di 68 anni con disabilità, contribuendo a prevenire conseguenze più gravi. L'intervento tempestivo ha permesso di garantire la sicurezza della persona e di limitare i danni all’abitazione.

Tragedia sfiorata questa mattina ad Agropoli, in località Madonna del Carmine, dove una donna di 68 anni con disabilità è stata salvata grazie al rapido intervento della Polizia Municipale. Gli agenti, guidati dal comandante Maurizio Cauceglia, stavano svolgendo un normale servizio di controllo.

