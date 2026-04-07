Cade dalla bicicletta e perde conoscenza | paura per una 61enne

Una donna di 61 anni è caduta dalla bicicletta mentre percorreva la pista ciclabile lungo la Valle dell’Adige, nel comune di Giovo. Dopo essere precipitata a terra, è rimasta in stato di incoscienza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno prestato i primi soccorsi e trasportato la donna in ospedale per ulteriori accertamenti. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire.

Stava pedalando lungo la ciclabile della Valle dell’Adige, nel territorio comunale di Giovo, quando è improvvisamente caduta dalla bicicletta finendo rovinosamente a terra, in stato di incoscienza. Stiamo parlando di una donna di 61 anni e il fatto è successo stamattina, 7 febbraio 2024, attorno alle 10:30. A dare l’allarme alla Centrale unica di emergenza è stato suo marito, che in quel momento si trovava con lei. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di San Michele all’Adige, che hanno messo a disposizione l’elicottero, e i soccorsi sanitari, che si sono presi cura della paziente. La donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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