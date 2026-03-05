Paura alle Paralimpiadi Riccardo Cardani cade e perde conoscenza | D’urgenza in ospedale

Durante le Paralimpiadi, lo snowboarder Riccardo Cardani è caduto durante una prova e ha perso conoscenza. Subito soccorso, è stato trasferito d’urgenza in ospedale per accertamenti. L’incidente ha suscitato preoccupazione tra gli atleti e il pubblico presente, mentre le autorità sportive monitorano la situazione. La competizione è stata temporaneamente sospesa per consentire le operazioni di soccorso.

L'incidente occorso allo snowboarder paralimpico Riccardo Cardani rappresenta un momento di profonda apprensione per tutto il movimento sportivo italiano, proprio alla vigilia di uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Durante una sessione di allenamento svoltasi nella giornata odierna, l'atleta azzurro è rimasto vittima di una brutta caduta che ha destato immediata preoccupazione tra i presenti e i membri dello staff tecnico. La dinamica dell'impatto è stata particolarmente violenta, tanto da causare la rottura del casco protettivo indossato dall'atleta, un dettaglio che sottolinea l'entità dello scontro avvenuto sulla neve. Grave infortunio per l'atleta paralimpico di snowboard cross Riccardo Cardani. Nell'allenamento odierno, l'azzurro è caduto e l'incidente ha provocato la rottura del casco. A seguito dell'impatto, l'atleta ha perso conoscenza per circa 45 secondi.