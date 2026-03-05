Paura per Cardani | cade in allenamento e perde conoscenza per un minuto

Durante un allenamento, l'atleta paralimpico di snowboard cross ha perso temporaneamente conoscenza dopo essere caduto, con il casco che si è rotto nell'incidente. La caduta è avvenuta oggi e l'atleta è rimasto a terra per circa un minuto prima di riprendersi. Non ci sono altri dettagli disponibili sull'evento o sulle conseguenze dell'infortunio.

Nell'incidente l'azzurro di snowboard cross ha rotto il casco. A rischio la partecipazione ai Giochi di Milano Cortina Grave infortunio per l'atleta paralimpico di snowboard cross Riccardo Cardani. Nell'allenamento odierno, l'azzurro è caduto e l'incidente ha provocato la rottura del casco. A seguito dell'impatto, l'atleta ha perso conoscenza per circa 45 secondi. Per accertamenti precauzionali, Cardani è stato trasportato in ospedale dove è stato sottoposto a una Tac. La sua partecipazione ai Giochi "è a rischio", ma le sue condizioni sono in miglioramento. Cardani sarà comunque tenuto sotto osservazione e monitorato per le prossime 24 ore.