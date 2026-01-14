I Lit Up Fuse ai Giardini Luzzati | concerto e proiezione di Kneecap

Venerdì 16 gennaio ai Giardini Luzzati – Spazio Comune, i Lit Up Fuse presentano una tappa del loro “Trigger Tour”. La serata include un concerto e la proiezione del film “Kneecap”. Il progetto musicale unisce sonorità elettroniche e punk, affrontando temi sociali con sensibilità e attenzione. L’evento, a partire dalle ore 20, offre un’occasione per ascoltare musica dal vivo e approfondire temi di attualità.

Nuova tappa del "Trigger Tour" dei Lit Up Fuse, il progetto musicale che unisce sonorità elettroniche e punk a una forte attenzione ai temi sociali, che verrà ospitata venerdì 16 gennaio ai Giardini Luzzati – Spazio Comune dalle ore 20. L'appuntamento, realizzato in collaborazione con Django.

