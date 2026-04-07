Massimo Cacciari ha criticato Elly Schlein riguardo alla gestione delle risorse per il welfare, chiedendo chiarimenti sulla provenienza dei fondi destinati ai servizi sociali. La sua presa di posizione si concentra sulla sostenibilità finanziaria delle politiche sociali promosse dalla leader politica, senza avanzare ipotesi o interpretazioni sulle motivazioni dietro alle sue scelte. La discussione si inserisce nel dibattito pubblico sulle risorse destinate alle politiche sociali.

Massimo Cacciari attacca frontalmente Elly Schlein sulla gestione economica del welfare, mettendo in discussione la provenienza dei fondi necessari per sostenere i servizi sociali. Il filosofo interviene nel dibattito sulle primarie del campo largo con un tono polemico. La critica di Cacciari colpisce direttamente la segretaria del Pd. Egli sostiene che per proteggere il sistema di assistenza pubblica sia indispensabile attuare una politica fiscale incisiva, colpendo i redditi più elevati, gli istituti bancari e i profitti aziendali. Il filosofo contesta a Schlein l’assenza di coperture finanziarie concrete, chiedendosi ironicamente dove l’interlocutrice pretenda di reperire le risorse necessarie, suggerendo che non possano arrivare magicamente da fonti inesistenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cacciari sfida Schlein: “Dove sono i soldi per il welfare?

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