Cacciari umilia Conte e Schlein | Pazzi a parlare di primarie senza unione e programma | i soldi li prendono sotto al cavolo?

Massimo Cacciari critica duramente Elly Schlein e Giuseppe Conte, affermando che è insensato discutere di primarie senza una reale unità e un programma condiviso, e definendo incomprensibile l’attenzione alle candidature in un momento di incertezza politica. La sua osservazione arriva in risposta alle dichiarazioni dei due leader, fatte subito dopo l’esito del referendum sulla riforma della giustizia, che ha visto prevalere il no.

“Aver cominciato a parlare di primarie un secondo dopo il risultato del referendum è da pazzi”. Massimo Cacciari bacchetta Elly Schlein e Giuseppe Conte, accendendo i riflettori sui “nodi irrisolti” nel centrosinistra dopo la vittoria del no al referendum sulla riforma della giustizia. “Se la riforma della giustizia interessava nel merito all’1% degli italiani, le primarie del centrosinistra interessano allo 0,01% degli italiani. Le primarie del centrosinistra interessano un piffero di niente a nessuno. Interesserebbe il programma, ma non basta dire ‘faremo il programma’”, dice il filosofo e politologo a Accordi e Disaccordi sul Nove. “In ogni elezione, il centrosinistra viene fuori con ‘faremo il programma’ o ‘dobbiamo presentare il progetto’. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Cacciari umilia Conte e Schlein: “Pazzi a parlare di primarie senza unione e programma: i soldi li prendono sotto al cavolo?” Articoli correlati Conte: “Parlare di candidati senza un programma è inaccettabile”ROMA – “Parlare di candidati” del centrosinistra alla premiership “senza un programma è inaccettabile. Conte e Schlein da +Europa. Il leader M5S: “Primarie? Prima il programma, subito dopo il leader del campo largo”Roma – Prima uno e poi l’altra: Giuseppe Conte ed Elly Schlein sono arrivati separatamente all’evento “Tutta l’Europa che manca”, organizzato da...