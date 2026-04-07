Una nuova infrastruttura di ricarica ultra-rapida è stata inaugurata in Cina, dove una stazione Flash Charging consente di ricaricare le auto al 70% in soli cinque minuti. Questa tecnologia, sviluppata dall’azienda cinese, verrà presto introdotta anche nel mercato europeo, segnando un passo importante per la diffusione di veicoli elettrici con tempi di ricarica più brevi. La stazione si trova a Lanzhou, nella provincia occidentale del paese.

BYD accelera l’espansione della ricarica ultra-rapida portando in Cina la quinta stazione Flash Charging a Lanzhou, con l’obiettivo di estendere questa tecnologia al mercato europeo. Il colosso di Shenzhen ha implementato un sistema da 1.500 kW che ridefinisce i tempi di sosta per l’energia. La rete Flash Charging copre già 297 città cinesi, dimostrando una scalabilità industriale che punta a modificare l’approccio globale alla mobilità elettrica. Le prestazioni tecniche sono senza precedenti. Le vetture dotate di batterie Blade 2.0 raggiungono il 70% di carica in soli 5 minuti partendo dal 10%. Se l’obiettivo è il 97%, bastano 10 minuti di collegamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - BYD rivoluziona l’elettrico: carica al 70% in 5 minuti, arriva in UE

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Rivoluzione Elettrica: L'Auto che si Ricarica in 5 Minuti

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