BYD accelera sull’elettrico | Blade Battery 2.0 e FLASH Charging promettono ricariche in pochi minuti

BYD annuncia il lancio della Blade Battery 2.0 e del sistema FLASH Charging, che promettono ricariche rapide di pochi minuti. La casa automobilistica cinese intende rafforzare la propria posizione nel settore elettrico, puntando a migliorare l’efficienza delle batterie e dei tempi di ricarica. Le novità sono state presentate come passi avanti rispetto alle tecnologie attuali, in vista di una maggiore diffusione delle auto a zero emissioni.

BYD alza ulteriormente l’asticella dell’innovazione elettrica e punta a superare alcune delle ultime resistenze che ancora frenano la diffusione su larga scala delle auto a zero emissioni. Con la nuova Blade Battery 2.0 e la tecnologia FLASH Charging, il gruppo cinese presenta una soluzione che mira a rendere la ricarica sempre più vicina, per velocità e semplicità, all’esperienza di un tradizionale rifornimento di carburante. Il cuore di questa evoluzione è l’integrazione tra una nuova generazione della celebre batteria Blade e un sistema di ricarica ad altissima potenza. BYD dichiara infatti una capacità di ricarica fino a 1.500 kW attraverso un singolo connettore, con tempi che puntano a cambiare radicalmente la percezione dell’auto elettrica: dal 10% al 70% in circa cinque minuti e dal 10% al 97% in soli nove minuti. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - BYD accelera sull’elettrico: Blade Battery 2.0 e FLASH Charging promettono ricariche in pochi minuti Articoli correlati BYD lancia Blade Battery 2.0 e Flash Charging per ricarica più veloce e duraturaBYD si prepara ad abbattere le ultime barriere che contrastano la diffusione capillare dei veicoli elettrici con la sua tecnologia di ricarica Flash,... BYD lancia Blade Battery 2.0 e Flash Charging, per una ricarica più veloce e duraturaBYD si prepara ad abbattere le ultime barriere che contrastano la diffusione capillare dei veicoli elettrici con la sua tecnologia di ricarica Flash,... Contenuti utili per approfondire Blade Battery Temi più discussi: BYD accelera in Italia: febbraio 2026 da record e leadership plug-in; BYD accelera la transizione, primo posto nei veicoli elettrificati nel bimestre 2026; Ricarica in 10 minuti e autonomia di 1.000 km per la nuova rivoluzione dei veicoli elettrici; Che auto guida Lorella Cuccarini, colpo di fulmine per la più amata dagli italiani. Blade Battery 2.0 e Flash Charging: la svolta di BYD per ricariche da recordBYD unisce una batteria LFP di seconda generazione e colonnine fino a 1.500 kW per portare la ricarica delle auto elettriche a livelli quasi da carburante ... notizie.it BYD rivoluziona l’auto elettrica: ricarica in 9 minuti e oltre 1.000 km di autonomiaBYD presenta la nuova Blade Battery con ricarica Flash: dal 10% al 97% in 9 minuti e autonomia fino a 1.006 km. Una svolta che avvicina le auto elettriche al pieno di benzina. Il confine tra auto elet ... msn.com Tecnoandroid. BLOODTHXRN · SI AI AI. BYD rivoluziona la ricarica delle auto elettriche BYD ha presentato la nuova Blade Battery 2.0, una tecnologia che potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui ricarichiamo le auto elettriche. La novità più impressio - facebook.com facebook