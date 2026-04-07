In un passaggio del testo viene menzionato un breve momento mattutino che ha generato una lunga lista di opere. Si parla di un saluto che esprime auguri e buone intenzioni, riferendosi a “Sabbenedica”, parola che racchiude un significato di benevolenza e speranza. La scena sembra mettere in luce un gesto semplice ma carico di significato, così come i dieci minuti di cui si parla.

“ Sabbenedica che significa quello che significa, il saluto, tutto d’augurio, di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia ecco ‘Lupus in fabula’: il racconto del giorno, fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino ed ecco la storia. Ecco il cunto di oggi”. È il jingle che apre la trasmissione. La sua voce è una carezza, le parole sono in sottrazione, il racconto è sussurrato e arricchito da citazioni tratte da canzoni e dalle preziose teche Rai. È la ‘grande bellezza’ per chi ascolta. Come per incanto comincia un viaggio fantastico: iperbole affabulatoria trasformano i libri in organismi vivi. Le storie si svelano, il testo ed il contesto travalica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Buttafuoco in ‘Lupus in fabula’, quei dieci minuti mattutini hanno già prodotto un lungo elenco di opere

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Arianna Di Genova, Biennale, in Laguna proteste per la presenza di Israele e Usa, Il Manifesto, 4 aprile 2026 IL CASO Una lettera, indirizzata a Buttafuoco, con oltre 70 firme per chiedere di escludere tutti quei «governi che stanno attivamente commettendo cri - facebook.com facebook