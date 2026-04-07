Buttafuoco in ‘Lupus in fabula’ quei dieci minuti mattutini hanno già prodotto un lungo elenco di opere
In un passaggio del testo viene menzionato un breve momento mattutino che ha generato una lunga lista di opere. Si parla di un saluto che esprime auguri e buone intenzioni, riferendosi a “Sabbenedica”, parola che racchiude un significato di benevolenza e speranza. La scena sembra mettere in luce un gesto semplice ma carico di significato, così come i dieci minuti di cui si parla.
“ Sabbenedica che significa quello che significa, il saluto, tutto d’augurio, di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia ecco ‘Lupus in fabula’: il racconto del giorno, fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino ed ecco la storia. Ecco il cunto di oggi”. È il jingle che apre la trasmissione. La sua voce è una carezza, le parole sono in sottrazione, il racconto è sussurrato e arricchito da citazioni tratte da canzoni e dalle preziose teche Rai. È la ‘grande bellezza’ per chi ascolta. Come per incanto comincia un viaggio fantastico: iperbole affabulatoria trasformano i libri in organismi vivi. Le storie si svelano, il testo ed il contesto travalica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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