Secondo fonti ufficiali, l’Iran avrebbe schierato un contingente superiore a un milione di militari in risposta a possibili azioni da parte degli Stati Uniti. Nel frattempo, il governo statunitense ha riferito che sono state consegnate dieci navi cariche di petrolio a un paese non specificato, definendolo un regalo. La situazione tra i due paesi rimane tesa con segnali di crescente intensità.

L’Iran sarebbe pronto a mobilitare oltre un milione di soldati nell’eventualità di un’invasione di terra da parte degli Stati Uniti. Lo riporta l’agenzia Tasnim citando una fonte militare vicina ai Guardiani della Rivoluzione (Irgc), secondo cui le forze sarebbero già state organizzate per un possibile scenario di guerra sul terreno nel sud del Paese. Secondo la stessa fonte, negli ultimi giorni si sarebbe registrato u n forte afflusso di volontari verso i centri di reclutamento dei Basij, dei pasdaran e dell’esercito regolare, in risposta alle crescenti speculazioni su un possibile intervento americano. “Si è creato un forte entusiasmo tra i combattenti per trasformare il territorio iraniano in un inferno per gli Stati Uniti”, ha affermato la fonte. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Un milione di soldati pronti per difendere l’Iran. Trump: “Ci hanno già regalato dieci navi di petrolio…”

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