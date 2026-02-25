Fake news e AI | come manipolano le elezioni e distorcono la verità

Le fake news diffuse sui social media stanno influenzando il dibattito politico in Italia, creando confusione tra gli elettori. La causa principale è l’uso diffuso dell’intelligenza artificiale, che permette di generare contenuti falsi in modo rapido e convincente. Questa manipolazione digitale rende difficile distinguere tra informazioni vere e false, alimentando sospetti e dubbi tra gli utenti. La questione rimane centrale nel dibattito pubblico, mentre si intensificano gli sforzi per contrastare questa tendenza.

In Italia, una tempesta di fake news sui social media sta avvelenando il dibattito politico in vista delle prossime elezioni. L’uso crescente di intelligenza artificiale per creare fotomontaggi e diffondere disinformazione sta diventando una minaccia concreta per la democrazia. Le bugie circolano soprattutto su temi sensibili come l’immigrazione, con sentenze giudiziarie manipolate per influenzare l’opinione pubblica. La propaganda digitale, alimentata da algoritmi sofisticati, rischia di alterare il consenso elettorale e di erodere la fiducia nelle istituzioni. Algoritmi e manipolazione: come la disinformazione plasma l’opinione pubblica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Gogna mediatica e verità processuale, le fake news e la satira che ignora la verità dei documentiLa vicenda si svela con dettagli che fanno riflettere sulle conseguenze di una cronaca troppo spesso guidata dall’emotività e dalle fake news.

Francesca Chillemi mostra finalmente la figlia: nessuna malattia, la verità dopo le fake news orrendeFrancesca Chillemi ha deciso di condividere per la prima volta una foto della figlia, mettendo fine alle false notizie che avevano circolato sui social.

Disinformazione e intelligenza artificiale. Come l'uso dell'AI sta cambiando la diffusione di fake news nei media locali e nazionali.In un'epoca in cui l'intelligenza artificiale gioca un ruolo sempre più centrale nella creazione e distribuzione di contenuti, è fondamentale che tu comprenda come questo strumento stia trasformando

Fake news e frodi digitali, a Napoli il progetto su tecnologie e terza etàSi chiama Nino, ideato da Biblioteche Senza Frontiere e presentato nello spazio culturale Obù di Fondazione Terzoluogo. L'obiettivo? Ridurre il digital gap

