Melons arriva in Italia | La Notte del Giudizio il 19 aprile 2026 ai Magazzini Generali di Milano

Melons, artista emergente nel panorama rap e urban, ha annunciato il suo debutto in Italia con lo spettacolo “La Notte del Giudizio” il 19 aprile 2026 ai Magazzini Generali di Milano. La scelta di questa data segna il primo concerto ufficiale dell’artista nel nostro paese, attirando subito l’attenzione di molti fan. La serata promette di essere un evento energico, con le sue performance coinvolgenti e i testi diretti, che già hanno conquistato una vasta audience online.

Melons, tra le voci più interessanti della nuova scena rapurban italiana, arriva finalmente in Italia con una data imperdibile: "La Notte del Giudizio", in programma domenica 19 aprile 2026 ai Magazzini Generali di Milano. L'evento, prodotto da Vivo Concerti, sarà l'occasione perfetta per ascoltare dal vivo l'energia e l'immaginario del nuovo EP "SHAYTAN", uscito a febbraio 2026. Un appuntamento che promette intensità, pogo e barre taglienti: un live pensato per chi vuole vedere da vicino un artista che, in pochi anni, è passato dai freestyle alle tracce virali, fino a diventare un nome sempre più centrale nel panorama contemporaneo.