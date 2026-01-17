Dalle Ue le linee guida sul lessico woke pagate dai cittadini | vietato dire uomo donna patria FdI | queste follie hanno stufato

Le recenti linee guida dell’UE suggeriscono di evitare termini tradizionali come “uomo”, “donna” e “patria” all’interno di documenti ufficiali. Questa decisione, criticata da diverse forze politiche, solleva dubbi sulla libertà linguistica e culturale. Secondo alcuni osservatori, si tratta di un’ulteriore manifestazione dell’approccio ideologico “woke” che, a detta di molti, rischia di minare valori e identità storiche.

“È l’apoteosi dell’ideologia woke travestita da istituzione. Come denuncia l’amico Francesco Giubilei sul Giornale, un documento impone ai Paesi che vogliono entrare nell’Ue di abbandonare termini come “marito e moglie”, “padre e madre”, “signori e signore”, “patria”. Obbligatorio, insomma, il lessico woke, con tanto di benedizione delle Nazioni Unite. E con un progetto costato 1,5 milioni di euro, il “Gender Equality Facility”, pagato naturalmente dai cittadini europei. Queste follie hanno stufato”. Così su Instagram Carlo Fidanza, capodelegazione di FdI-Ecr al Parlamento europeo. Parole che riassumono brevemente tutto quello che c’è da dire sull’argomento. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Dalle Ue le linee guida sul lessico woke pagate dai cittadini: vietato dire “uomo”, “donna”, “patria”. FdI: queste follie hanno stufato Leggi anche: "Queste follie hanno stufato". La reazione di FdI al diktat woke al Kosovo Leggi anche: Follie woke della UE: no ai termini “marito e moglie”, “uomo” e “patria” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Il diktat per entrare nell'Ue. Obbligatorio il lessico woke. Bruxelles spende 1,5 milioni per vietare le parole; Ira del centrodest­ra per il diktat europeo sul linguaggio woke. Il diktat per entrare nell'Ue. Obbligatorio il lessico woke - Il documento di Bruxelles rivolto al governo del Kosovo: no a termini come "marito e moglie", "uomo" e "patria" ... msn.com

Ira del centrodestra per il diktat europeo sul linguaggio woke - Il documento con le "Linee guida per l'uso della lingua come fattore di uguaglianza e inclusività" finanziato dall'Unione europea per i nuovi stati membri in cui si vietano l'utilizzo delle parole ... msn.com

Dal Comune arrivano linee guida riguardanti velocità, posteggi, numero di veicoli e società - facebook.com facebook

Energia, via libera alle linee guida sul biometano: fattore emissioni zero nel sistema ETS.Le linee guida operative chiariscono come usare il biometano sostenibile negli impianti ETS e quando applicare il fattore di emissione pari a zero. x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.