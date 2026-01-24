Città santuario negli Usa | ecco come sindaci e governatori dem sabotano Trump accogliendo i clandestini

In alcune città statunitensi, amministrazioni locali di area democratica adottano politiche di accoglienza che ostacolano le attività dell’Ice, l’agenzia di frontiera incaricata di gestire i clandestini. Questa situazione, definita da alcuni “città santuario”, ha creato tensioni e complicazioni nelle operazioni di controllo e sicurezza. Di seguito, analizziamo le ragioni e le conseguenze di queste scelte amministrative.

C'è un motivo se l'Ice, agenzia di frontiera che si occupa di arrestare i clandestini negli Usa, ha problemi a portare a termine con serenità il proprio compito. Esistono dei centri abitati noti come "Città santuario", dove i sindaci o addirittura i governatori, accolgono i migranti illegali, contravvenendo alle normative previste dall'amministrazione americana. Una specie di ribellione che si è verificata principalmente a Los Angeles, Chicago, San Francisco, Boston, Seattle, Denver, Washington D.C. e Philadelphia. Il 14 gennaio 2026, Donald Trump ha lanciato un appello al buon senso, chiedendo alle "Città santuario" di lavorare con gli agenti federali per ristabilire l'ordine.

