Buche e avvallamenti sulle strade dell' Argimusco Montalbano lancia l' allarme

Il sindaco di Montalbano Elicona ha segnalato la presenza di buche e avvallamenti sulle strade che portano all'Argimusco, un'area molto frequentata dai turisti. In una comunicazione ufficiale, ha chiesto interventi immediati alla Città Metropolitana per riparare le arterie danneggiate e garantire maggiore sicurezza lungo il percorso. La situazione delle strade è stata descritta come precaria e necessita di interventi urgenti.

Il sindaco Antonino Todaro chiede a gran voce un intervento della Città Metropolitana. "Sicurezza a rischio" Montalbano Elicona lancia l'allarme sulle condizioni delle sue strade. In una nota il sindaco Antonino Todaro invoca urgenti interventi della Città Metropolitana e denuncia la precaria sicurezza lungo le arterie che conducono all'Argimusco, meta da sempre di centinaia di turisti. Il primo cittadino ha raccolto le segnalazioni di cittadini e visitatori. Critica la situazione soprattutto lungo la strada di accesso ai Megaliti, in grave stato di degrado, con tratti dissestati che compromettono la sicurezza della circolazione e rendono difficoltoso il raggiungimento di uno dei siti di maggiore valore storico e paesaggistico della Sicilia. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Rischio isolamento a Montalbano, il sindaco lancia l'allarme: "Strade in condizioni critiche"Il primo cittadino Antonino Todaro in una nota ha spiegato la situzione vissuta dal comune, la cui viabilità è messa a dura prova da frane e...

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Così l'intelligenza artificiale gestirà buche e irregolarità lungo la stradaZF presenta Chassis 2.0, sistema intelligente che rileva buche e irregolarità adattando sospensioni e comfort grazie all'AI. auto.everyeye.it

Strade dissestate e poca illuminazione: la denuncia di un residente A Talsano, in via Mario Pagano, la situazione del manto stradale continua a preoccupare i cittadini. Pino, residente della zona, segnala da tempo la presenza di buche profonde e una illumi - facebook.com facebook