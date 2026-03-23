Rischio isolamento a Montalbano il sindaco lancia l' allarme | Strade in condizioni critiche

Il primo cittadino Antonino Todaro in una nota ha spiegato la situzione vissuta dal comune, la cui viabilità è messa a dura prova da frane e cedimenti “Il sistema viario di Montalbano Elicona è oggi in condizioni critiche: il rischio concreto è l’isolamento del centro abitato e di diverse frazioni a causa dei gravi dissesti che interessano sia la strada provinciale Falcone–Santa Barbara sia la bretella comunale Mustaffi, quest'ultima attualmente chiusa al traffico”. Così il sindaco Antonino Todaro denuncia il rischio isolamento del comune. “A determinare l’aggravamento della situazione - dichiara Todaro - sono state le eccezionali ondate di maltempo che hanno colpito il territorio tra gennaio e marzo 2026. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Articoli correlati

Rende, Maltempo e Isolamento: Strade Chiuse e Frane Mettono a Rischio il Territorio e la Viabilità.Rende, Calabria – Tre arterie cittadine sono state chiuse al traffico nella mattinata di oggi, 13 febbraio 2026, a causa delle forti piogge che hanno...

Bagnoli, strade che cedono e isolamento: residenti in allarme per la sicurezza e la viabilità compromessa.Bagnoli è stremata, un quartiere che si sente abbandonato mentre le strade cedono una dopo l'altra, paralizzando la mobilità e alimentando la...

Approfondimenti e contenuti su Rischio isolamento

Rischio idrogeologico. Il futuro del Montalbano. Nuovo patto intercomunaleA seguito degli incontri effettuati nei mesi scorsi, il Patto per il Montalbano è stato revisionato. La bozza del nuovo accordo è in corso di approvazione da parte delle singole realtà comunali ... lanazione.it

Patto per il Montalbano. Le armi per combattere il rischio idrogeologicoIl Patto per il Montalbano per la riduzione del rischio idrogeologico è stato revisionato, la bozza sta per essere approvata dai sindaci dei comuni interessati ed entro questa primavera sarà firmato ... lanazione.it