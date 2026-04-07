Brutale omicidio | ragazzo di 20 anni ucciso a sprangate in mezzo alla strada

Un ragazzo di 20 anni è stato ucciso con numerosi colpi inferti con una spranga in mezzo alla strada. L'episodio si è verificato in pieno giorno e immediatamente è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso da Brescia, con l'intenzione di trasferirlo al Policlinico. Purtroppo, le ferite riportate erano troppo gravi e non hanno permesso di salvarlo. La polizia sta indagando sul caso.

L'elisoccorso era stato fatto decollare da Brescia, con la speranza di ricoverarlo al Civile e così salvargli la vita: non ce n'è stato il tempo, troppo gravi le ferite riportate causate dai numerosi colpi inferti, su tutto il corpo, forse con una spranga. Ucciso in mezzo alla strada, è caccia all'uomo: il brutale omicidio si è perpetrato la sera del lunedì di Pasquetta nel quartiere di San Bernardino a Crema, già teatro in passato, ma anche in tempi recenti, di episodi di degrado e disagio sociale. Ma mai si era arrivato a tanto: la vittima, un ragazzo di 20 anni di origine straniera, è stato letteralmente ucciso in strada, colpito più volte con una spranga finché non è stramazzato a terra, esanime. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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