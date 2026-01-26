Ragazzo di 20 anni ucciso in una sparatoria a Milano dalla polizia | era armato

Un giovane di 20 anni è deceduto durante un intervento di polizia a Milano, nel quartiere Rogoredo. Secondo le prime ricostruzioni, gli agenti in borghese avrebbero aperto il fuoco dopo averlo visto armato di pistola. L’accaduto è oggetto di indagini per chiarire le circostanze e le ragioni dell’intervento delle forze dell’ordine.

Un 20enne è morto in una sparatoria a Milano, in zona Rogoredo. A sparare sarebbero stati alcuni agenti di polizia in borghese che lo avevano visto armato di pistola.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su ragazzo anni

Una sparatoria si è verificata nel pomeriggio di lunedì 26 gennaio a Milano, causando la morte di un giovane di 20 anni.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su ragazzo anni

Argomenti discussi: Incidente mortale a Staffarda: muore un ragazzo di 20 anni; Incidente tra Saluzzo e Barge: muore un ragazzo di 20 anni; Auto contro un Tir sulla Saluzzo-Barge: morto un ragazzo di 20 anni; Riccardo Mirarchi morto a 20 anni sulle piste di Courmayeur: ora indaga la Procura.

Sparatoria a Milano, morto un ragazzo di 20 anni in via Giuseppe ImpastatoUn ragazzo di 20 anni è morto oggi, poco prima delle 18, in via Giuseppe Impastato a Milano. Il giovane sarebbe stato ucciso nel corso di una sparatoria. Sul posto i mezzi del 118 e ... ilmessaggero.it

Ragazzo di 20 anni ucciso in una sparatoria a Milano dalla polizia: era armatoUn 20enne è morto nel pomeriggio di oggi, lunedì 26 gennaio, a Milano in via Giuseppe Impastato, nei pressi della stazione ferroviaria di Rogoredo. Stando a quanto emerso finora, il giovane sarebbe ... fanpage.it

Era una notte come tante altre per un ragazzo di 19 anni. Davide Borgione tornava a casa dopo una serata con gli amici, felice, sorridente, leggero. Una serata normale, fatta di risate, musica e chiacchiere. Non stava correndo, non era ubriaco, non stava facen - facebook.com facebook

Torino, nella notte tra il 22 e il 23 gennaio un ragazzo di 19 anni, Davide Borgione, è rimasto a lungo a terra sotto la pioggia senza ricevere alcun aiuto dopo essere caduto da una bici elettrica. Un'auto lo avrebbe successivamente urtato prima di allontanarsi. I x.com