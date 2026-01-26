Ragazzo di 20 anni ucciso in una sparatoria a Milano dalla polizia | era armato

Un giovane di 20 anni è deceduto durante un intervento di polizia a Milano, nel quartiere Rogoredo. Secondo le prime ricostruzioni, gli agenti in borghese avrebbero aperto il fuoco dopo averlo visto armato di pistola. L’accaduto è oggetto di indagini per chiarire le circostanze e le ragioni dell’intervento delle forze dell’ordine.

Una sparatoria si è verificata nel pomeriggio di lunedì 26 gennaio a Milano, causando la morte di un giovane di 20 anni.

