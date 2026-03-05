Omicidio Ruoso | Ucciso con una spranga di ferro di 71 centimetri

Un uomo di 87 anni è stato ucciso con una spranga di ferro lunga 71 centimetri durante un episodio che la procura di Pordenone definisce come un'aggressione improvvisa e imprevista. La vittima era noto come patron di Telepordenone e del Garage Venezia. Le forze dell'ordine stanno indagando sui dettagli dell'evento senza ancora aver identificato un movente preciso.

Lo ha riferito in una conferenza stampa il procuratore di Pordenone, Pietro Montrone. Loriano Bedin, 68enne di Azzano Decimo, ha confessato l'omicidio del patron di Telepordenone e del Garage Venezia "Un'aggressione improvvisa e imprevista da parte della vittima". Sono queste le parole del procuratore di Pordenone, Pietro Montrone riferendosi al brutale omicidio dell'87enne Mario Ruoso, patron di Telepordenone e del Garage Venezia. L'uomo si è poi liberato "con un elevato margine di probabilità" dell'arma "gettandolo dal balcone dell'appartamento" al settimo piano per poi recuperarla e gettarla nel fiume in un secondo momento.

Mario Ruoso ucciso a Pordenone, l’ipotesi dell’omicidio con una spranga per motivi economiciIl patron di TelePordenone, Mario Ruoso, potrebbe essere stato ucciso per questioni legate a debiti e problemi economici che l'imprenditore aveva...

Ucciso il patron di TelePordenone: Mario Ruoso colpito alla testa con una spranga. Il corpo trovato in casaPordenone, 4 marzo 2026 – È stato ucciso con un colpo alla testa l’imprenditore Mario Ruoso, 87 anni, proprietario del Garage Italia e fondatore e...

Mario Ruoso ucciso a Pordenone, sospettato un collaboratore: ipotesi omicidio con una spranga per motivi economiciIl patron di TelePordenone, Mario Ruoso, potrebbe essere stato ucciso per questioni legate a debiti e problemi economici che l'imprenditore aveva attraversato ... fanpage.it

Omicidio Mario Ruoso, un sospettato portato in Questura: è uno storico collaboratore del patron di TelePordenonePordenone, 5 marzo 2026 - C'è un sospettato per l'omicidio di Mario Ruoso, 87 anni, fondatore e patron di TelePordenone. Secondo quanto si apprende sarebbe un cittadino italiano, uno storico collabora ... quotidiano.net

C'è un fermo per l'omicidio di Mario Ruoso, ex editore di Telepordenone. In questura condotto un suo collaboratore storico che ha confessato il delitto x.com

Loriano Bedin, 67 anni, ha confessato di essere l'autore dell'omicidio di Mario Ruoso, l'87enne imprenditore e fondatore di TelePordenone, il cui corpo è stato trovato ieri pomeriggio dal nipote Alesssandro con diversi colpi alla testa inferti con una spranga - facebook.com facebook