Ferrara rilegge la Costituzione | otto lezioni per capire il presente e costruire il futuro del Paese

A Ferrara, il desiderio di capire meglio i fondamenti del Paese ha spinto l’amministrazione a organizzare otto incontri dedicati alla Costituzione. La decisione nasce dalla volontà di offrire ai cittadini strumenti concreti per interpretare le sfide di oggi, con un’attenzione particolare alle norme che regolano la vita quotidiana. La serie di lezioni si svolgerà presso la biblioteca comunale e coinvolgerà esperti e docenti, con l’obiettivo di portare i partecipanti ad analizzare i principi fondamentali della nostra carta costituzionale.

Ferrara riscopre la Costituzione: un ciclo di lezioni per interpretare il presente. Ferrara si prepara a un intenso percorso di approfondimento sulla Costituzione italiana. Otto lezioni, guidate dal professor Gianfranco Pasquino, esploreranno i principi fondanti della Carta in un contesto storico e politico in rapida evoluzione, a ottant’anni dal referendum istituzionale del 1946. L’iniziativa, promossa dall’Istituto Gramsci e dalla Fondazione L’Approdo, in collaborazione con l’Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara, la Cgil e Legacoop Estense, intende contrastare la superficialità del dibattito pubblico e riscoprire i valori alla base della democrazia italiana.🔗 Leggi su Ameve.eu

In un’assemblea pubblica, cittadini e esperti si sono incontrati per parlare di guerra, riarmo e violazioni dei diritti umani.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.